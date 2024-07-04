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Продажи мороженого и напитков аномально подскочили из‑за жары

Источник:
«Российская газета»
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Аномальная жара привела к резкому росту спросу на прохладительные напитки и мороженое, сообщили производители.

В «Магните» за первые два дня июля продажи мороженого подскочили в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на минеральную воду вырос на 40% неделя к неделе и в 1,5 раза год к году. Кваса продано в 1,8 раза больше, чем неделей ранее, и на треть больше, чем год назад, приводит «Российская газета» данные торговой сети.

В «Пятерочке» сообщили, что за прошедшие выходные (29-30 июня) в только в Москве и Московской области было продано 1,7 миллиона штук мороженого.

Производители напитков готовы к такому повышенному спросу — запасы продукции на лето делаются заранее, рассказал президент «Союзнапитков» Максим Новиков.

Лучшим напитком для утоления жажды эксперты однозначно называют обычную питьевую воду. Ледяную пить не стоит — лучше выбрать температурой около 20 градусов.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

1voland1

Так ты же первый цеивропеиц,спроси у себя.