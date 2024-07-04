Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину

Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом к НАТО воздержаться от обещаний о принятии Украины в состав альянса.

Продвижение Киева в НАТО превратит Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами, приводит Politico открытое письмо.

Эксперты утверждают, что «чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства после окончания конфликта, тем больше у России будет мотивации продолжать» боевые действия.

«Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО», — подчеркнули эксперты.