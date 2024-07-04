Инфляция в России превысила 9% в годовом выражении

Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,19%. В секторе услуг инфляция составила 5,9%, приводит «Газета.ру» обзор ведомства.

При этом Росстат сообщал, что недельная инфляция в РФ за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. На 24 июня инфляция составляла 8,61% в годовом выражении.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет принимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию.