Инфляция в России превысила 9% в годовом выражении

Инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом
выражении, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой
ситуации».
В
секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили
0,19%. В секторе услуг инфляция составила 5,9%, приводит «Газета.ру»
обзор ведомства.
При этом Росстат сообщал, что недельная инфляция в РФ за
период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года — 3,82%. На 24 июня
инфляция составляла 8,61% в годовом выражении.
Глава
Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет принимать все меры
для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию.