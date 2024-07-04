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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия проломила оборону ВСУ в Часов Яре

Источник:
РИА Новости
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Взятие микрорайона «Новый» в Часовом Яре стало серьезным тактическим успехом российской армии, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», сказал Гагин РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что «подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю».

Часов Яр имеет важное оперативно значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской.

 

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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