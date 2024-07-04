Российская армия проломила оборону ВСУ в Часов Яре

Взятие микрорайона «Новый» в
Часовом Яре стало серьезным
тактическим успехом российской армии, заявил
советник главы ДНР Ян Гагин.
«Это
серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь
открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», —
сказал Гагин РИА Новости.
Ранее
Минобороны России сообщило, что «подразделения Южной группировки войск
в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного
пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему
краю».
Часов Яр имеет важное оперативно значение. Он расположен на
господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР
под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской.