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Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
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Американский журналист Такер Карлсон заявил о подготовке интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным», — написал Карлсон в соцсети X.

Он отметил, что цель интервью состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте на Украине. «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — отметил журналист.

В феврале 2024 года Карлсон брал интервью у российского лидера Владимира Путина. Он объяснил его тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.