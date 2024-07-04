Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон заявил о подготовке интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным», — написал Карлсон в соцсети X.

Он отметил, что цель интервью состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте на Украине. «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — отметил журналист.

В феврале 2024 года Карлсон брал интервью у российского лидера Владимира Путина. Он объяснил его тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.