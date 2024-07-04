Байден отказался выходить из президентской гонки

Информация о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность ухода с президентской предвыборной гонки не соответствует действительности, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден якобы рассматривает возможность выхода из президентской предвыборной гонки, если в ближайшее время ему не удастся убедить общественность в том, что он готов продолжать работать после провала на дебатах с Дональдом Трампом.

«Я видела эти сообщения. Мы обратились к президенту, и он прямо ответил: "Нет, это абсолютная ложь" — это непосредственно его слова», — приводит «Интерфакс» заявление Жан-Пьер.

По ее словам, Байден продолжает работу в должности президента, он продолжает предвыборную кампанию, и все ее участники осведомлены об этом.

The Hill отмечает, что демократы неофициально, в приватных разговорах выражают обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на первых дебатах с Трампом.