Российские военные приступили к финальному штурму пригородного поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике.

На данном направлении действует группировка войск «Центр». Штурмовые отряды значительно продвинулись от Горловки к южным окраинам города и заняли значительную часть Нью-Йорка, пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Поселок превращен в мощный укрепленный район. Его взятие в дальнейшем облегчит штурм Торецка с дальнейшим продвижением на Константиновку и охватом Часова Яра. Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк на восточном направлении.

Поселок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году населенный пункт переименовали в Новгородское, в 2021 ему вернули прежнее название.