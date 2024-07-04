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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия атаковала Нью-Йорк

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные приступили к финальному штурму пригородного поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике.

На данном направлении действует группировка войск «Центр». Штурмовые отряды значительно продвинулись от Горловки к южным окраинам города и заняли значительную часть Нью-Йорка, пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Поселок превращен в мощный укрепленный район. Его взятие в дальнейшем облегчит штурм Торецка с дальнейшим продвижением на Константиновку и охватом Часова Яра. Одновременно с ударом с юга российские войска штурмуют Торецк на восточном направлении.

Поселок Нью-Йорк был основан немецкими колонистами в конце XIX века. В 1951 году населенный пункт переименовали в Новгородское, в 2021 ему вернули прежнее название.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.