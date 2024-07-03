Худшим врагом Украины являются США, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он отметил, что официальный Вашингтон своими обещаниями привел страну к катастрофе.

«Потому что США довели Украину до катастрофы. Недавно я писал, что мы кормили украинских лидеров множеством сказок о том, как они вступят в НАТО и будут жить долго и счастливо», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт уточнил, что анонсированное вступление Украины в НАТО — большая иллюзия, которую Киеву американские политики «продали» ради реализации собственной агрессивной внешней политики.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.