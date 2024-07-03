НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США назвали худшим врагом Украины

Источник:
Sibnet.ru
496 8

Худшим врагом Украины являются США, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он отметил, что официальный Вашингтон своими обещаниями привел страну к катастрофе.

«Потому что США довели Украину до катастрофы. Недавно я писал, что мы кормили украинских лидеров множеством сказок о том, как они вступят в НАТО и будут жить долго и счастливо», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт уточнил, что анонсированное вступление Украины в НАТО — большая иллюзия, которую Киеву американские политики «продали» ради реализации собственной агрессивной внешней политики.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Еще по теме
Байден нашел новое оправдание провалу на дебатах с Трампом
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
Путин прибыл в Астану для встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином
Орбан предложил Зеленскому прекращение огня
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (8)
Картина дня
Путин прибыл в Астану для встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Внесены поправки в законопроект об изменении налоговой системы
Появились планы по выпуску пива «Москвич»
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию мира украинцам и их истинные место и предназначение

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

Asd10

Взял вину на себя. Это достойнее, чем на помощников валить.