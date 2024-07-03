Корка апельсина оказалась полезней мякоти

Кожура апельсина оказалась полезней, чем сам плод, выяснили ученые. Так, кожура содержит огромное количество витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые обладают противовоспалительными и даже противораковыми свойствами.

Особое внимание исследователей привлекло вещество-метаболит FP, содержание которого в корке максимально. При этом ранее его также находили в соке грейпфрута. Специалисты выяснили, как именно оно воздействует на организм.

Оказалось, что метаболит FP при регулярном употреблении эффективно снижает число биомаркеров в крови, которые сигнализируют о воспалении в организме, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Вещество не дает кишечным бактериям синтезировать во время расщепления пищи побочные продукты, которые повышают риск образования бляшек, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, инфаркту, ожирению и диабету второго типа.

Кроме этого, FP полезно для тех, кто хочет похудеть — в ходе эксперимента ученые давали его мышам, которых при этом обильно кормили излишне калорийной едой. В результате животные набрали гораздо меньший вес, чем контрольная группа.