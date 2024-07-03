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Корка апельсина оказалась полезней мякоти

Источник:
«Российская газета»
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Кожура апельсина оказалась полезней, чем сам плод, выяснили ученые. Так, кожура содержит огромное количество витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые обладают противовоспалительными и даже противораковыми свойствами.

Особое внимание исследователей привлекло вещество-метаболит FP, содержание которого в корке максимально. При этом ранее его также находили в соке грейпфрута. Специалисты выяснили, как именно оно воздействует на организм.

Оказалось, что метаболит FP при регулярном употреблении эффективно снижает число биомаркеров в крови, которые сигнализируют о воспалении в организме, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Вещество не дает кишечным бактериям синтезировать во время расщепления пищи побочные продукты, которые повышают риск образования бляшек, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, инфаркту, ожирению и диабету второго типа.

Кроме этого, FP полезно для тех, кто хочет похудеть — в ходе эксперимента ученые давали его мышам, которых при этом обильно кормили излишне калорийной едой. В результате животные набрали гораздо меньший вес, чем контрольная группа.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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Топ комментариев

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию мира украинцам и их истинные место и предназначение

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

Asd10

Взял вину на себя. Это достойнее, чем на помощников валить.