НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Telegram получит платные реакции на постах

Источник:
Sibnet.ru
263 0

Новую функцию обнаружили в исходном коде Telegram, она позволяет пользователям оставлять платные реакции, используя внутреннюю валюту платформы — Telegram Stars.

С ее помощью владельцы каналов смогут монетизировать контент и конвертировать полученные «звезды» в криптовалюту Toncoin. Платные реакции будут представлены в виде золотой звезды, пишет канал Telegram Info.

Пользователи смогут отправлять как одну, так и сотни таких реакций. Кроме того, сервис предоставит возможность увидеть профили трех наиболее активных отправителей платных реакций.

Для активации новой функции каналы должны будут соответствовать определенным критериям, что уже отражено в обновленных условиях использования для создателей контента. Telegram Stars были введены в июне 2024 года.

Еще по теме
Свежее обновление Windows 10 сломало локализацию
Windows 11 получила полезную функцию
Telegram получил масштабное обновление
Легендарный мессенджер ICQ закрылся
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
5144
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
4942
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
14002
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
768832
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
233054
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
14070
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
14224
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
977659
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
35409
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
35699
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию мира украинцам и их истинные место и предназначение

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)

Asd10

Взял вину на себя. Это достойнее, чем на помощников валить.