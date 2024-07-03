Telegram получит платные реакции на постах

Новую функцию обнаружили в исходном коде Telegram, она позволяет пользователям оставлять платные реакции, используя внутреннюю валюту платформы — Telegram Stars.

С ее помощью владельцы каналов смогут монетизировать контент и конвертировать полученные «звезды» в криптовалюту Toncoin. Платные реакции будут представлены в виде золотой звезды, пишет канал Telegram Info.

Пользователи смогут отправлять как одну, так и сотни таких реакций. Кроме того, сервис предоставит возможность увидеть профили трех наиболее активных отправителей платных реакций.

Для активации новой функции каналы должны будут соответствовать определенным критериям, что уже отражено в обновленных условиях использования для создателей контента. Telegram Stars были введены в июне 2024 года.