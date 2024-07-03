Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, документ опубликован на официальном сайте системы «Законотворчество».

Сумму индексации будут исчислять исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность.

При пересчете должны быть учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.

После того, как пенсионер прекратит работать, размер страховой пенсии должны будут увеличить на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.