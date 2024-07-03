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Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, документ опубликован на официальном сайте системы «Законотворчество».

Сумму индексации будут исчислять исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, которую назначили, но не выплачивали, пока пенсионер продолжает трудовую деятельность.

При пересчете должны быть учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.

После того, как пенсионер прекратит работать, размер страховой пенсии должны будут увеличить на суммы индексации и корректировок в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)