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Муравьи оказались умелыми хирургами

Источник:
Sibnet.ru
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Муравьи умеют ампутировать конечности заболевших обитателей колонии, выяснили ученые Лозаннского университета в Швейцарии. Ранее считалось, что подобные сложные хирургические операции проводят только люди.

Чтоб выяснить этот факт, исследователи травмировали в районе бедра правые задние конечности муравьев-плотников из Флориды, а затем наблюдали за реакцией в течение недели. В большинстве случаев насекомые ампутировали поврежденные участки.

Муравьи сначала зализывали раны своих соседей, а затем начинали кусать конечность в месте соединения с туловищем, пока не получалось полностью отделить травмированную лапку. Такой процесс длится не меньше 40 минут, а иногда превышал три часа.

С помощью слюны муравьи сначала пытались вылечить инфекцию. Если этот процесс не помогал, то они прибегали к ампутации, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Current Biology.

Выживаемость при ампутации бедра составила примерно 90-95%. При травмах, которые не лечили, показатель был меньше — около 40%. При этом муравьи-одиночки с инфицированными ранами погибали чаще особей с повреждениями, которые возвращались в колонию.

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