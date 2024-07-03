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Жена Паттинсона стала героиней британского Vogue

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @britishvogue

Жена актера Роберта Паттинсона актриса и модель Сьюки Уотерхаус с новорожденным малышом украсила обложку журнала British Vogue.

«Лето любви Сьюки Уотерхаус: «Мне очень нравится, как все это обернулось», — говорится в заголовке истории.

На снимке изображена Сьюки Уотерхаус, стоящая в саду и прижимающая к груди маленькую дочку. Ребенок стоит спиной к камере и закутан в эффектное пальто Сьюки с бахромой.

Модель рассказала изданию о хитах, разбитых сердцах и о том, как она научилась идти своим путем.

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