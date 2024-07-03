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Роман «Последний день лета» Андрея Подшибякина экранизируют

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films готовится к работе над экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина.

В книге рассказана история группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х.

Во время экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли — безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков. Вчерашние школьники-«неудачники» обретают невиданную силу.

Над сценарием экранизации работает Павел Тетерский («Хороший человек»). Актерский состав пока неизвестен.

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Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)