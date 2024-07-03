Роман «Последний день лета» Андрея Подшибякина экранизируют

Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films готовится к работе над экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина.

В книге рассказана история группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х.

Во время экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли — безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков. Вчерашние школьники-«неудачники» обретают невиданную силу.

Над сценарием экранизации работает Павел Тетерский («Хороший человек»). Актерский состав пока неизвестен.