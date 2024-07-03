НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Авиабилетам спрогнозировали подорожание

Источник:
Sibnet.ru
287 1

Авиакомпании предупредили о грядущем подорожании билетов на самолеты из-за планов Росавиации повысить ставку сборов с авиаперевозчиков.

Росавиация считает необходимым повысить тарифы за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза — на международных.

Индексация непременно отразится на стоимости билетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей крупнейших российских авиакомпаниях. В некоторых ожидают сокращения международных программ.

Тарифы на аэронавигацию уже выросли примерно на 60% в 2022 году и на 10% в 2023 году. Вне зависимости от источника средств для формирования фонда нагрузка ложится на пассажира. Собранные деньги пойдут на финансирование фонда капремонта аэродромов.

Фонд будет наполняться за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию на 150 рублей в расчете на пассажира. Всего на полученные средства хотят привести в порядок 51 аэродром. На капремонты ежегодно планируют перенаправлять около 10–12 миллиардов рублей.

Еще по теме
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Внесены поправки в законопроект об изменении налоговой системы
Сбер запустит платежи по QR‑кодам за рубежом
Российским банкам запретят повышать кредитный лимит
смотреть все
Экономика #Деньги #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (1)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)