Авиабилетам спрогнозировали подорожание

Авиакомпании предупредили о грядущем подорожании билетов на самолеты из-за планов Росавиации повысить ставку сборов с авиаперевозчиков.

Росавиация считает необходимым повысить тарифы за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза — на международных.

Индексация непременно отразится на стоимости билетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей крупнейших российских авиакомпаниях. В некоторых ожидают сокращения международных программ.

Тарифы на аэронавигацию уже выросли примерно на 60% в 2022 году и на 10% в 2023 году. Вне зависимости от источника средств для формирования фонда нагрузка ложится на пассажира. Собранные деньги пойдут на финансирование фонда капремонта аэродромов.

Фонд будет наполняться за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию на 150 рублей в расчете на пассажира. Всего на полученные средства хотят привести в порядок 51 аэродром. На капремонты ежегодно планируют перенаправлять около 10–12 миллиардов рублей.