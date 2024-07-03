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Внесены поправки в законопроект об изменении налоговой системы

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство внесло поправки в законопроект об изменении налоговой системы, документ доработан ко второму чтению с учетом предложений парламента и бизнеса, сообщает пресс-служба Минфина.

Поправки разделены на 12 блоков. Так, согласно изменениям, плательщики упрощенной системы налогообложения с доходом до 60 млн будут автоматически освобождены от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без направления в налоговый орган соответствующего уведомления.

Поправки предусматривают пониженную ставку налога на прибыль 5% для IT-компаний до 2030 года, а также льготы по налогу на прибыль при пользовании российским софтом. Регионы получат право вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в местный бюджет.

Курортный сбор предлагается преобразовать в туристический налог. Муниципалитеты получат право самостоятельно определять необходимость его введения, а также размер ставок. Максимальная процентная ставка по нему будет составлять не более 5% от стоимости проживания.

Ставки НДФЛ для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами будут установлены на уровне не выше 15%. Налоговый вычет за сдачу норм ГТО увеличат до 18 тысяч рублей.

Предлагается также скорректировать параметры НДПИ на добычу угля и руды, которые используют при производстве минеральных удобрений. Уточнены будут и параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака.

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Экономика #Деньги
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