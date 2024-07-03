Ношение никабов запретили в Дагестане

Муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в видеообращении Салимова, опубликованном в телеграм-канале муфтията Дагестана.

Отдел фетв муфтията региона после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом уточнялось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный временный запрет на ношение никаба.

Позднее отдел фетв планирует отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Такая одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами — проносить запрещенные предметы», — пояснил он.

Никаб — женская одежда, которая скрывает лицо, оставляя только щель для глаз.