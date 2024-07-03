НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ношение никабов запретили в Дагестане

Источник:
ТАСС
467 16
Женщина в никабе
Женщина в никабе
Фото: Antoine Taveneaux / CC BY-SA 3.0

Муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в видеообращении Салимова, опубликованном в телеграм-канале муфтията Дагестана.

Отдел фетв муфтията региона после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом уточнялось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный временный запрет на ношение никаба.

Позднее отдел фетв планирует отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Такая одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами — проносить запрещенные предметы», — пояснил он.

Никаб — женская одежда, которая скрывает лицо, оставляя только щель для глаз.

Еще по теме
Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
Жизнь в России станет дороже
Понятие «традиционные ценности» закрепят в словаре
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (16)
Картина дня
Путин прибыл в Астану для встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Внесены поправки в законопроект об изменении налоговой системы
Появились планы по выпуску пива «Москвич»
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
71
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
61
Жизнь в России станет дороже
37
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
35
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии