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Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Завершилась 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Восемь команд пробились в четвертьфинал.

Матчи сыграют 5 и 6 июля. Пары 1/4 финала:

  • Испания — Германия
  • Португалия — Франция
  • Англия — Швейцария
  • Нидерланды — Турция

На стадии 1/8 Испания победила Грузию (4:1), Германия — Данию (2:0), Португалия — Словению (0:0, 3:0 по пенальти), Франция — Бельгию (1:0), Нидерланды — Румынию (3:0), Турция — Австрию (2:1), Англия — Словакию (2:1, д.в.), а Швейцария — Италию (2:0).

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

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Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)