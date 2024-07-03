Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Завершилась 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Восемь команд пробились в четвертьфинал.

Матчи сыграют 5 и 6 июля. Пары 1/4 финала:

Испания — Германия

Португалия — Франция

Англия — Швейцария

Нидерланды — Турция

На стадии 1/8 Испания победила Грузию (4:1), Германия — Данию (2:0), Португалия — Словению (0:0, 3:0 по пенальти), Франция — Бельгию (1:0), Нидерланды — Румынию (3:0), Турция — Австрию (2:1), Англия — Словакию (2:1, д.в.), а Швейцария — Италию (2:0).

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.