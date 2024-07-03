Российские военные уничтожили еще один танк Abrams. ВИДЕО

Российские войска уничтожили в ходе боев на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении Минобороны России.

«Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь", уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции», уточнили в Минобороны.

Экипаж САУ «Мста-С» получил координаты цели от расчета БПЛА, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже, рассказали в российском военном ведомстве.