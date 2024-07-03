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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска уничтожили в ходе боев на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении Минобороны России.

«Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь", уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», —  сказано в сообщении.

Артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции», уточнили в Минобороны.  

Экипаж САУ «Мста-С» получил координаты цели от расчета БПЛА, после чего прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и уничтожили танк. После этого они сменили огневую позицию, замаскировали свою машину и укрылись в блиндаже, рассказали в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)