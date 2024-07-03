Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии

ВВС и ПВО Белоруссии приведены в
высокую боевую готовность на фоне активизации украинских
военных в приграничных областях, сообщил президент Александр Лукашенко.
«В
высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие.
На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и
"Искандер". Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — приводит РИА Новости
заявление Лукашенко.
По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций.
Лукашенко напомнил, что белорусские силовики проводили подобные тренировки, теперь этот опыт востребован.