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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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ВВС и ПВО Белоруссии приведены в высокую боевую готовность на фоне активизации украинских военных в приграничных областях, сообщил президент Александр Лукашенко.

«В высокой боевой готовности находятся войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер". Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», — приводит РИА Новости заявление Лукашенко.

По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций.

Лукашенко напомнил, что белорусские силовики проводили подобные тренировки, теперь этот опыт востребован.

Тема: Военная операция на Украине
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