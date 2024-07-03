Байден нашел новое оправдание провалу на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление на теледебатах с Дональдом Трампом заграничными поездками.

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им выступая на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию в штат Вирджиния.

Глава Белого дома при этом подчеркнул, что «это не оправдание, а объяснение». Он назвал решение о поездках «не очень умным».

«Я поступил не очень разумно, решив попутешествовать по миру», — сказал он. Байден извинился за провал на дебатах, однако отметил, что выступление было «критически важным» для победы на выборах. Он признал, что выступил неудачно.