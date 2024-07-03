Байден нашел новое оправдание провалу на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден объяснил свое неудачное выступление
на теледебатах с Дональдом Трампом заграничными
поездками.
«Я
решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал
своих помощников и чуть не уснул на сцене», — приводит ТАСС
слова Байдена, сказанные им выступая на мероприятии по сбору
средств на избирательную кампанию в штат Вирджиния.
Глава
Белого дома при этом подчеркнул, что «это не
оправдание, а объяснение». Он назвал решение
о поездках «не очень умным».
«Я
поступил не очень разумно, решив попутешествовать по миру», — сказал
он. Байден
извинился за провал на дебатах, однако отметил, что выступление было «критически
важным» для
победы на выборах. Он признал, что выступил неудачно.