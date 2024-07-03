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Озвучена дата премьеры третьей части «Иллюзии обмана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Иллюзия обмана»

Третья часть фильма «Иллюзия обмана» о фокусниках-мошенниках запланирована на 2025 год, подробности сюжета пока не разглашаются.

Точная дата релиза фильма «Иллюзия обмана 3»— 14 ноября 2025 года, сообщила киностудия Lionsgate.

Постановкой фильма занимается Рубен Фляйшер, снявший «Венома» и «Анчартед: На картах не значится».

В проекте принимают участие Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко, Морган Фриман,Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Джастис Смит и Розамунд Пайк.

Первая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2013 году, а сиквел — в 2016 году. Вместе две ленты собрали по миру почти 700 миллионов долларов.

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