Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что его предложения о временном прекращении огня на Украине и начале переговоров с Россией не понравились президенту Владимиру Зеленскому.

Орбан, побывавший накануне с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал.

«Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — цитирует ТАСС Орбана. По его словам, Зеленский сказал, что «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

Орбан выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен. «Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя», — отметил премьер Венгрии.