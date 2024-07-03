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Путин прибыл в Астану для встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Основная программа форума запланирована на 4 июля. Но двусторонние встречи на его полях начнутся накануне. Так, в среду Путин пообщается в Астане с главами как минимум шести иностранных государств.

Среди них — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Также ожидаются переговоры с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Пакистана.

По информации ТАСС, на четверг согласованы контакты с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером — он руководит страной после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к миру и развитию».

Участники саммита намерены подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.

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