НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан самый сложный лабиринт в мире. ФОТО

Источник:
Sciencealert
273 1

Ученые Бристольского университета создали один из самых сложных фрактальных лабиринтов в истории. Самостоятельно найти дорогу к его центру практически невозможно.

Чтобы придумать самый сложный лабиринт в мире, исследователи применили принципы фрактальной геометрии. Конструкция формируется так называемыми гамильтоновыми циклами, формирующими очень запутанный узор.

Сложный лабиринт создан с помощью гамильтонова цикла
Сложный лабиринт создан с помощью гамильтонова цикла
Фото: © University of Bristol

Создатели отмечают, что конструкция лабиринта во многом напоминает атомарную структуру квазикристаллов — эти образования имеют упорядоченную, но апериодическую структуру, крайне редко встречаясь в некоторых минералах и метеоритах.

Несмотря на внешнее однообразие, структура каждого изгиба и поворота уникальна, а их расположение максимально хаотично. В результате найти решение можно только банальным перебором возможных маршрутов, а их очень много.

Еще по теме
Найден способный выжить на Марсе мох
Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле
Необычное захоронение человека с головой барана нашли на Алтае
Новое исследование опровергло разгадку вымирания последних мамонтов
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (1)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.

Captain Nemo

Так езжай туда в "более развитую цивилизацию",что тут то трешся.

pepelmetal

И поэтому испытывают каждые пол года, но видимо в понедельник их мама родила