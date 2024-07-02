Создан самый сложный лабиринт в мире. ФОТО

Ученые Бристольского университета создали один из самых сложных фрактальных лабиринтов в истории. Самостоятельно найти дорогу к его центру практически невозможно.

Чтобы придумать самый сложный лабиринт в мире, исследователи применили принципы фрактальной геометрии. Конструкция формируется так называемыми гамильтоновыми циклами, формирующими очень запутанный узор.



Сложный лабиринт создан с помощью гамильтонова цикла Фото: © University of Bristol

Создатели отмечают, что конструкция лабиринта во многом напоминает атомарную структуру квазикристаллов — эти образования имеют упорядоченную, но апериодическую структуру, крайне редко встречаясь в некоторых минералах и метеоритах.

Несмотря на внешнее однообразие, структура каждого изгиба и поворота уникальна, а их расположение максимально хаотично. В результате найти решение можно только банальным перебором возможных маршрутов, а их очень много.