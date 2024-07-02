Российской орбитальной станции подсчитали расходы

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции на период до 2033 года, сообщает пресс-служба госкорпорации. На ее строительство и запуск потратят 608,9 миллиарда рублей.

В графике указано, когда будет проходить проектирование и изготовление модулей станции. Помимо этого, в документе зафиксированы сроки летных испытаний пилотируемого транспортного корабля, создания ракет-носителей и объектов наземной инфраструктуры.

Ядро станции будет состоять из четырех модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового. Запуск на орбиту первого запланировали на 2027 год, остальных — до 2030 года.

В период с 2031 по 2033 год госкорпорация намерена расширить станцию с помощью состыковки двух целевых модулей. Таким образом, в итоговой конфигурации она будет состоять из шести модулей.

В отличии от МКС новая станция сможет работать автономно, то есть без постоянного присутствия космонавтов на борту. Кроме этого, ее выведут на полярную орбиту, что даст улучшенный обзор Земли и более качественную связь с наземным комплексом управления.