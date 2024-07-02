Windows 11 получила полезную функцию

Тестовая сборка Windows 11 получила новую утилиту «Продолжить с телефона». Она позволяет мгновенно передавать файлы на смартфон с помощью облачного хранилища.

Функция работает «в связке» с облачным сервисом OneDrive, ее запуск позволяет получить одновременный доступ к документам с обоих устройств одновременно. При этом общий доступ будет как к файлам, так и к рабочему столу ПК.

По замыслу разработчиков, это обеспечивает удобное взаимодействие с ПК и смартфоном в ходе решения рабочих задач. Например, начав работу с каким-либо файлом на компьютере, можно закончить ее уже на смартфоне.

Пока неизвестно, когда именно появится данная функция в стабильных сборках операционной системы. Вероятно, что утилиту встроят в крупное обновление Windows 11 под номером 24H2, выход которого ожидается этой осенью.