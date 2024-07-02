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Windows 11 получила полезную функцию

Источник:
En.shiftdelete.net
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Тестовая сборка Windows 11 получила новую утилиту «Продолжить с телефона». Она позволяет мгновенно передавать файлы на смартфон с помощью облачного хранилища.

Функция работает «в связке» с облачным сервисом OneDrive, ее запуск позволяет получить одновременный доступ к документам с обоих устройств одновременно. При этом общий доступ будет как к файлам, так и к рабочему столу ПК.

По замыслу разработчиков, это обеспечивает удобное взаимодействие с ПК и смартфоном в ходе решения рабочих задач. Например, начав работу с каким-либо файлом на компьютере, можно закончить ее уже на смартфоне.

Пока неизвестно, когда именно появится данная функция в стабильных сборках операционной системы. Вероятно, что утилиту встроят в крупное обновление Windows 11 под номером 24H2, выход которого ожидается этой осенью.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.

Captain Nemo

Так езжай туда в "более развитую цивилизацию",что тут то трешся.

pepelmetal

И поэтому испытывают каждые пол года, но видимо в понедельник их мама родила