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Российским банкам запретят повышать кредитный лимит

Источник:
ТАСС
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Правительство поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам.

Законопроект предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Авторы инициативы хотят включить в договор о займе условия, которые предусматривают запрет возможности увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом.

Норма поможет сдержать банки от увеличения кредитного лимита в одностороннем порядке. В итоге парламентариям предложили доработать документ с учетом замечаний, следует из официального отзыва кабмина.

Правительство указало, что кредитный лимит является одним из условий договора о займе, поэтому при его увеличении следует предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в уже имеющийся.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.

Captain Nemo

Так езжай туда в "более развитую цивилизацию",что тут то трешся.

pepelmetal

И поэтому испытывают каждые пол года, но видимо в понедельник их мама родила