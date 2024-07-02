Российским банкам запретят повышать кредитный лимит

Правительство поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам.

Законопроект предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Авторы инициативы хотят включить в договор о займе условия, которые предусматривают запрет возможности увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом.

Норма поможет сдержать банки от увеличения кредитного лимита в одностороннем порядке. В итоге парламентариям предложили доработать документ с учетом замечаний, следует из официального отзыва кабмина.

Правительство указало, что кредитный лимит является одним из условий договора о займе, поэтому при его увеличении следует предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в уже имеющийся.