Орбан предложил Зеленскому прекращение огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами.

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — сказал венгерский премьер на пресс-конференции после переговоров.

Орбан также подчеркнул, что Венгрия хотела бы улучшить отношения с Украиной, несмотря на разногласия, и заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве. В частности, Будапешт готов помочь в модернизации украинской экономики.

Венгерский премьер прибыл в Киев 2 июля. Его пресс-секретарь назвала целью визита обсуждение возможности достижения мира. Накануне к Венгрии перешло председательство в Совете Евросоюза.