Специальная военная операция завершится осенью 2024 года, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим», — сказал он в эфире Первого канала, подчеркнув при этом, что в Киеве уже есть понимание того, что конфликт близится к своему завершению.

Ранее в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что его визит должен способствовать урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь венгерского премьера отметил, что главная тема переговоров «возможность достижения мира» на Украине.

Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС. Орбан подчеркивал, что в период председательства в Совете ЕС Венгрия будет стремиться к прекращению украинского конфликта мирным путем.