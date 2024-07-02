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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб России назвал срок завершения СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Специальная военная операция завершится осенью 2024 года, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим», — сказал он в эфире Первого канала, подчеркнув при этом, что в Киеве уже есть понимание того, что конфликт близится к своему завершению.

Ранее в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что его визит должен способствовать урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь венгерского премьера отметил, что главная тема переговоров «возможность достижения мира» на Украине.

Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС. Орбан подчеркивал, что в период председательства в Совете ЕС Венгрия будет стремиться к прекращению украинского конфликта мирным путем.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.