Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, которое не оформлено юридически, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Парламентарий в эфире YouTube-канала «Новости. Live» уточнила, что власти страны смогли добиться от государственных кредиторов отсрочки выплаты внешнего долга, однако частные кредиторы Киева требуют возврата своих денег.

Коммерческий долг Украины превышает 20 миллиардов долларов. Западные эксперты считают, что официальный Киев может объявить дефолт уже в августе, если не сможет договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

По предварительной оценке, размер украинского долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны на фоне военного конфликта с Россией усугубляет экономическую ситуацию.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов. Большую часть дефицита власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Однако выделение новых пакетов помощи Киеву в последнее время сталкивается с трудностями.