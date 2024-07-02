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Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее удостоверение сначала будет оформляться в бумажном формате, а потом — в электронном. Действующие удостоверения многодетных семей будут переоформлены в беззаявительном порядке.

Многодетные семьи смогут использовать документ для получения региональных мер поддержки там, где проживают, и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

С 1 июля 2024 года в России вступил в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ.

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