Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи

Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее удостоверение сначала будет оформляться в бумажном формате, а потом — в электронном. Действующие удостоверения многодетных семей будут переоформлены в беззаявительном порядке.

Многодетные семьи смогут использовать документ для получения региональных мер поддержки там, где проживают, и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

С 1 июля 2024 года в России вступил в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ.