Россия стала страной с высоким уровнем дохода населения

Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024 финансовый год. Согласно документу, Россия переведена в категорию стран с высокими доходами населения. Учреждение оценило их в более чем 14 тысяч долларов на душу населения.

Согласно прошлогоднему отчету, в 2023 году душевой валовый национальный доход вырос с 12 830 долларов в год до 14 250 долларов по сравнению с 2022 годом. В прошлом году банк относил Россию к категории стран с доходами выше среднего.

Перевод России в эту категорию банк объяснил ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли. Вместе с Россией к странам с высоким доходом присоединились Болгария и Палау.

По данным Росстата, в прошлом году среднедушевой доход россиян составлял 53,1 тысячи рублей. При этом доходы 10% наиболее обеспеченного населения превысили доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза.