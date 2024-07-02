Премьер Венгрии прибыл в Киев для поиска мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским о «возможности достижения мира», сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши

Это первый визит господина Орбана на Украину с начала российской специальной военной операции. «Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений»,— приводит «Коммерсантъ» слова Хаваши.

Накануне к Венгрии перешло председательство в Совете Евросоюза. С 24 февраля 2022 года Украину посетили все лидеры ЕС. Визит Виктора Орбана был согласован через несколько дней после встречи венгерского премьера с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Виктор Орбан будет готов встретиться с Владимиром Зеленским, когда Украина вернет права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.