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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Венгрии прибыл в Киев для поиска мира

Источник:
«Коммерсантъ»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским о «возможности достижения мира», сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши

Это первый визит господина Орбана на Украину с начала российской специальной военной операции. «Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений»,— приводит «Коммерсантъ» слова Хаваши.

Накануне к Венгрии перешло председательство в Совете Евросоюза. С 24 февраля 2022 года Украину посетили все лидеры ЕС. Визит Виктора Орбана был согласован через несколько дней после встречи венгерского премьера с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Виктор Орбан будет готов встретиться с Владимиром Зеленским, когда Украина вернет права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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