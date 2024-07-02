Режиссер Андрей Смирнов в 83 года попрощался с коллегами

Режиссер и сценарист Андрей Смирнов получил премию «Ника» и попрощался с киносообществом.

Смирнову дали статуэтку премии «Ника» за лучший сценарий к фильму «За нас с вами». Получая награду, он попрощаться с коллегами, поскольку самый старый — Смирнову 83 года. Уходя со сцены, Андрей Смирнов уронил статуэтку «Ники» в партере.

Вслед за Смирновым на сцену поднялся Андрей Кончаловский, который решил приободрить друга.

«И не вздумай думать, что ты в последний раз выигрываешь. Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», — цитирует Кончаловского MK.RU.