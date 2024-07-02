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Lada Vesta впервые вошла в топ самых угоняемых авто

Источник:
Sibnet.ru
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Отечественная Lada Vesta стала лидером угонов, вытеснив модели Toyota и Kia, сообщил «Страховой дом ВСК».

«Среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%)», — сообщается в пресс-релизе компании.

Самыми угоняемыми марками по итогам первого полугодия стали ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%).

Регион-лидер по числу угонов — Дагестан, на него пришлось 60% преступлений. На втором месте — Москва (20%). Причем, в 2023 году на долю столицы приходилось 53% угонов.

Значительно возросло количество случаев, когда автомобиль угоняют не в том регионе, в котором он зарегистрирован. Если в 2023 году на долю таких угонов пришлось 6% зафиксированных страховых случаев, то в 2024 — 67%. Самым опасным с точки зрения возможного угона для путешествующих автомобилистов в ВСК назвали Кизлярский район Дагестана.

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