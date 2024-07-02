Крид прокомментировал слухи о романе с Алиной Загитовой

Музыкант Егор Крид фигуристка Алина Загитова в объятьях попали под камеры, им приписали роман, но слухи быстро развеялись.

Крид рассказал журналистам, что любой девушке, которая впервые появляется в его окружении, приписывают роман с ним. На самом деле Загитова просто была приглашена на его день рождение и попала в ложу концертного зала с родителями Крида.

«Я свободен <…> Но она супер-классная девочка», — прокомментировал Крид.

Ранее певец жаловался на одиночество. Он размышлял о том, что, не смотря на успех и кучу поклонников, он чувствует себя одиноким.