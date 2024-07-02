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Крид прокомментировал слухи о романе с Алиной Загитовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Светсткие хроники»

Музыкант Егор Крид фигуристка Алина Загитова в объятьях попали под камеры, им приписали роман, но слухи быстро развеялись.

Крид рассказал журналистам, что любой девушке, которая впервые появляется в его окружении, приписывают роман с ним. На самом деле Загитова просто была приглашена на его день рождение и попала в ложу концертного зала с родителями Крида.

«Я свободен <…> Но она супер-классная девочка», — прокомментировал Крид.

Ранее певец жаловался на одиночество. Он размышлял о том, что, не смотря на успех и кучу поклонников, он чувствует себя одиноким.

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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...