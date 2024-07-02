Начались съемки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I

Сериал «Рождение империи» снимет студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип», при поддержке Фонда Кино.

Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярам, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю.

«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — цитирует пресс-служба «России» режиссера Андрея Кравчука.

Главную роль в проекте исполнит Александр Горбатов. Помимо этого, в фильме также появятся Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко.