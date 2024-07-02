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Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
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Рассмотрение законопроекта об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на октябрь, сообщила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

ЕГЭ предлагается заменить проведением «государственной итоговой аттестации в форме государственных экзаменов», сказала Лантракова РИА Новости.

По ее словам, «законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре».

Ранее, 12 июня, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ. По его словам, лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен, ничего нет.

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