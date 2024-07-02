Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Рассмотрение законопроекта об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на октябрь, сообщила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

ЕГЭ предлагается заменить проведением «государственной итоговой аттестации в форме государственных экзаменов», сказала Лантракова РИА Новости.

По ее словам, «законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре».

Ранее, 12 июня, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ. По его словам, лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен, ничего нет.