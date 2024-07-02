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КНДР испытала ракету со сверхкрупной боеголовкой

Источник:
Sibnet.ru
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Главное управление ракетостроения КНДР успешно испытало новую ракету «Хвасон-11да-4,5», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая тактическая баллистическая ракета способна нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны, уточнило ЦТАК.

В рамках испытаний был произведен запуск двух ракет на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров. «Это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания», — отмечает ЦТАК.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) ранее сообщил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 05.05 понедельника, 1 июля (23.05 по Москве) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 05.15 (23.15 по Москве).

«Наши военные поддерживают состояние полной готовности, одновременно делясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии», — заявили в JCS.

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Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

saxat

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Kukuh88

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