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Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк со вторника, 2 июля повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п. п.), годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 п. п. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — уточнили в банке.

Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на «Домклик» составят для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования — от 19,5%.

Для ипотеки на загородную недвижимость и землю — от 19,8%, для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую — от 20%, по программе «Военная ипотека» — от 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» — от 21%.

По ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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