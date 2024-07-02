Власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Украине F‑16

Разрешение на поставку истребителей F-16 уже выдано, первые самолеты будут отправлены Киеву в ближайшее время, заявила министр обороны Нидерландов Кейса Оллонгрен.

По соображениям безопасности точная дата поставки названа не будет, приводит ТАСС заявление министра обороны Нидерландов.

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Ранее СМИ сообщали, что со ссылкой на представителей Минобороны Нидерландов сообщала, что Украина сможет получить обещанные истребители уже этим летом.

Оллонгрен отметила, что Нидерланды, со своей стороны, «тоже хотят поставить самолеты как можно скорее». Она также подтвердила разрешение Киеву на удары этими истребителями по территории России.

Всего Нидерланды пообещали передать Украине не менее 24 истребителей.