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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Украине F‑16

Источник:
ТАСС
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Разрешение на поставку истребителей F-16 уже выдано, первые самолеты будут отправлены Киеву в ближайшее время, заявила министр обороны Нидерландов Кейса Оллонгрен.

По соображениям безопасности точная дата поставки названа не будет, приводит ТАСС заявление министра обороны Нидерландов.

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Ранее СМИ сообщали, что со ссылкой на представителей Минобороны Нидерландов сообщала, что Украина сможет получить обещанные истребители уже этим летом.

Оллонгрен отметила, что Нидерланды, со своей стороны, «тоже хотят поставить самолеты как можно скорее». Она также подтвердила разрешение Киеву на удары этими истребителями по территории России.

Всего Нидерланды пообещали передать Украине не менее 24 истребителей.

Тема: Военная операция на Украине
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Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

pepelmetal

Забегали крысы чуют скорый свой конец!