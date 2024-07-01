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«Яндекс Пэй» по ошибке стал начислять 100% кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
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Некоторые пользователи сервиса «Яндекс Пэй» из-за сбоя стали получать 100% кешбэка баллами «Плюса».

Ошибочное начисление баллами «Плюса» происходит вместо стандартного возврата при оплате цифровой картой «Пэй» в категории «Супермаркеты», пишет РБК. Компания уточнила, что знает о некорректном начислении баллов.

«Наши специалисты уже разбираются в причинах некорректного начисления баллов. Все операции в сервисе (оплата покупок, переводы и так далее) проходят в штатном режиме», — уточнила пресс-служба «Яндекса».

Сервис безналичной оплаты Yandex Pay был запущен в марте 2021 года. Он был доступен тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе».

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