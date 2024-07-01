Ростелеком выпустил Telegram-стикеры для фанатов «Мира танков»

Ростелеком выпустил подарочный набор стикеров для Telegram, предназначенный фанатам многопользовательской игры «Мир танков». Добавить его можно по ссылке.

Компания также обновила список бонусов для «танкистов», которые пользуются тарифами линейки «Игровой». С июля в рамках опции тарифа доступны три новых премиум-танка, доступных для аренды.

Игроки также могут приобрести со скидкой 15% золото, премиум-аккаунт, технику и внешний вид боевой техники. Кроме этого, геймерам доступна ежедневная боевая задача на 20 золота — в десяти случайных боях попасть в топ-10 по опыту в своей команде.

Если в ходе недельных боев игрок заработает 30 тысяч чистого опыта, он дополнительно получит 100 золота. На весь срок пользования опцией виртуальным «танкистам» предоставляется премиум-аккаунт.

Для активации опции «Мир танков» новым пользователям необходимо подключить тарифный план «Игровой» и привязать свой аккаунт «Ростелеком ID» к игровой платформе. Дополнительной платы не требуется.