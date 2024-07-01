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Ростелеком выпустил Telegram-стикеры для фанатов «Мира танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком выпустил подарочный набор стикеров для Telegram, предназначенный фанатам многопользовательской игры «Мир танков». Добавить его можно по ссылке.

Компания также обновила список бонусов для «танкистов», которые пользуются тарифами линейки «Игровой». С июля в рамках опции тарифа доступны три новых премиум-танка, доступных для аренды.

Игроки также могут приобрести со скидкой 15% золото, премиум-аккаунт, технику и внешний вид боевой техники. Кроме этого, геймерам доступна ежедневная боевая задача на 20 золота — в десяти случайных боях попасть в топ-10 по опыту в своей команде.

Если в ходе недельных боев игрок заработает 30 тысяч чистого опыта, он дополнительно получит 100 золота. На весь срок пользования опцией виртуальным «танкистам» предоставляется премиум-аккаунт.

Для активации опции «Мир танков» новым пользователям необходимо подключить тарифный план «Игровой» и привязать свой аккаунт «Ростелеком ID» к игровой платформе. Дополнительной платы не требуется.

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