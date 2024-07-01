Найден способный выжить на Марсе мох

Китайские исследователи обнаружили пустынный мох, который способен выживать на поверхности Марса.

Растение под названием Syntrichia caninervis обитает в Антарктиде и пустыне Мохаве, оно легко переносит засуху, высокий уровень радиации и крайне низкие температуры, пишет издание The Innovation.

В ходе исследований группа ученых создала для мха условия, аналогичные марсианским. Мох выжил после пяти лет при температуре минус 80 градусов и 30 дней при температуре минус 196 градусов. После облучения гамма-лучами мощностью около 500 Грей он выдал новую поросль.

«Уникальные данные, полученные в нашем исследовании, закладывают основу для колонизации космического пространства с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным условиям стресса», — цитирует издание авторов эксперимента.

В перспективе распространение таких экстремальных земных культур на Марсе может сделать небольшие участки Красной планеты пригодными для распространения других растений.