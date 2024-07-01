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Найден способный выжить на Марсе мох

Источник:
Sibnet.ru
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Syntrichia caninervis
Syntrichia caninervis
Фото: Sheri Hagwood

Китайские исследователи обнаружили пустынный мох, который способен выживать на поверхности Марса.

Растение под названием Syntrichia caninervis обитает в Антарктиде и пустыне Мохаве, оно легко переносит засуху, высокий уровень радиации и крайне низкие температуры, пишет издание The Innovation.

В ходе исследований группа ученых создала для мха условия, аналогичные марсианским. Мох выжил после пяти лет при температуре минус 80 градусов и 30 дней при температуре минус 196 градусов. После облучения гамма-лучами мощностью около 500 Грей он выдал новую поросль.

«Уникальные данные, полученные в нашем исследовании, закладывают основу для колонизации космического пространства с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным условиям стресса», — цитирует издание авторов эксперимента.

В перспективе распространение таких экстремальных земных культур на Марсе может сделать небольшие участки Красной планеты пригодными для распространения других растений.

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saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

pepelmetal

Забегали крысы чуют скорый свой конец!