Названы самые продаваемые смартфоны в России

МТС назвал самые популярные смартфоны на российском рынке с начала этого года. Чаще всего покупатели приобретали китайский смартфон Redmi A2+.

В пятерку самых популярных по штучным продажам также вошли две модификации Realme Note 50, отличающиеся объемом памяти, Redmi 12 и Redmi 13C.

При этом по выручке безоговорочно лидируют смартфоны Apple — здесь на первом месте оказался iPhone 15 Pro Max, оснащенный 256 ГБ памяти. На второй позиции iPhone 15 Pro, далее расположились iPhone 15, iPhone 13 и iPhone 14.

Всего за полгода в России продали 14,1 миллиона смартфонов на 342 миллиарда рублей, что на 10% больше в штуках и на 24% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена смартфона составила 24,3 тысячи рублей.