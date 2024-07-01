Telegram получил масштабное обновление

Команда мессенджера Telegram объявила о выпуске большого обновления, которое добавляет сразу несколько функций. Так, теперь можно сворачивать мини-приложения в компактную панель, а также получать доход от каналов с помощью платных фотографий и видеозаписей.

Панель мини-приложений располагается в нижней части экрана. Это позволяет отвечать на сообщения и открывать другие мини-приложения — а затем возвращаться к мини-приложению и не ждать, пока оно снова загрузится.

Авторы могут получать «Звезды» Telegram, публикуя в своих каналах платные фотографии и видеозаписи. Подписчики смогут просматривать такой контент только после того, как отправят автору выбранное им количество звезд, которые можно обменивать на криптовалюту Toncoin.

Нажатие на #хештег в любом чате позволяет увидеть результаты поиска по этому тегу в чатах и публичных каналах. С этого обновления нажатие на хештеги в подписях к историям позволит просматривать публичные истории с такими же тегами.

Пользователям с премиальной подпиской стал доступен специальный виджет, который добавляет возможность предпросмотра поверх фотографии или видеозаписи. Для предпросмотра можно выбрать светлый или темный фон в зависимости от истории.