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Раскрыты подробности кислородной катастрофы на Земле

Источник:
Nature
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Международный коллектив ученых раскрыл подробности так называемой кислородной катастрофы, которая также носит название Великого окислительного события. Именно она позволила появиться на Земле сложной жизни.

Кислородная катастрофа началась около 2,5 миллиарда лет назад. Тогда свободный кислород начал накапливаться в значительных количествах в атмосфере Земли. Исследователи выяснили, что этот процесс происходил скачкообразно на протяжении 200 миллионов лет.

Чтобы выяснить характер изменений, ученые проанализировали изотопный состав серы и таллия в морских сланцах южноафриканской супергруппы, которые сформировались как раз 2,6-2 миллиарда лет назад.

Оказалось, что первоначальный рост содержания кислорода в атмосфере был неустойчивым, с периодами возвращения бескислородной атмосферы на длительные периоды. Этот газ производился цианобактериями в океане, однако быстро разрушался в реакциях с вулканическими газами.

Биологическая, геологическая и химическая эволюция привела к тому, что общий характер атмосферы изменился с восстановительного на окислительный. Наличие кислорода обеспечило формирование озонового слоя и распространению кислородного дыхания у живых существ.

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