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«Сбермаркет» поменял название

Источник:
Sibnet.ru
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«Сбермаркет» объявил о ребрендинге, теперь онлайн-сервис доставки будет называться «Купер», сообщается в телеграм-канале компании.

Реклама бренда была запущена 1 июля, переименован сайт и страницы в соцсетях. Курьеры будут обновлять форму постепенно, переход займет около полугода. Полностью обновится форма 64 тысяч курьеров и сборщиков. Новое брендирование также получат автомобили и зоны в гипермаркетах.

«Купер — это твой универсальный помощник. Он купит и доставит от 20 минут нужные продукты из магазинов, готовую еду из ресторанов и кафе, косметику, цветы, товары для дома, корм для любимых питомцев и многое другое», — говорится в сообщении.

Основа нового фирменного стиля — надпись строчными буквами в логотипе, а также иконка в форме «купера» со спрятанной буквой «К». Новые фирменные цвета — неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный.

Новое позиционирование «отражает универсальность ассортимента площадки и доступность товаров в короткий промежуток времени», уточнила глава сервиса Анастасия Кудрявцева в комментарии ТАСС. По ее словам, ребрендинг «выделит сервис на фоне предложений конкурентов».

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Экономика #Торговля
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