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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные заполучили систему наведения ракеты ATACMS

Источник:
РИА Новости
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Российские военные впервые получили в свое распоряжение систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, которая поставляется Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — сказал РИА Новости на видео эксперт по вооружениям.

По его словам, специалисты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

В апреле Пентагон передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». В последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

Тема: Военная операция на Украине
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